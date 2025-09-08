Ein ehemaliger Narkose-Arzt soll in Frankreich 30 Patienten vergiftet haben, zwölf starben: Im ostfranzösischen Besançon hat heute der Prozess gegen Frédéric Péchier begonnen.
Ein ehemaliger Narkose-Arzt soll in Frankreich 30 Patienten vergiftet haben, von denen zwölf starben: Der Prozess gegen den 53 Jahre alten Frédéric Péchier hat am Montag im ostfranzösischen Besançon begonnen. Die Ermittler vermuten, er habe die Patienten vergiftet, um anderen Ärzten zu schaden. In einigen Fällen habe er sich anschließend als Retter inszeniert. Der Angeklagte weist die Vorwürfe von sich.