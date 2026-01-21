Prozess in Ellwangen: Heilloser Streit mit dem Gemeinderat – Bürgermeisterin frisiert Protokoll

Der Gemeinderat und die Bürgermeisterin von Niederstetten sind seit Jahren heillos zerstritten. Kann jetzt das Landgericht die verfahrene Situation schlichten?
Eins muss man ihr lassen: Heike Naber hat ein dickes Fell. Mit ihrem Gemeinderat ist die parteilose Bürgermeisterin von Niederstetten seit Jahren zerstritten. Monatelang haben die Räte sie aus dem Rathaus ausgesperrt und sogar die Schlösser ausgetauscht. Nun sitzt sie auf der Anklagebank im feinen Schwurgerichtssaal des Ellwangener Landgerichts, nachdem der Gemeinderat sie angezeigt hat.