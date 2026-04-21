Prozess in der Türkei: Istanbuler Hotel wird zur Todesfalle

Eine Hamburger Familie stirbt im Türkei-Urlaub nach dem Einsatz eines Pestizids gegen Bettwanzen. Im Prozess in Istanbul fordern Angehörige nun Gerechtigkeit.
Als Yilmaz Böcek vor dem Justizpalast im Istanbuler Stadtteil Caglayan mit türkischen Reportern spricht, durchlebt er den Schmerz vom vorigen November noch einmal. „Mein Sohn hat bis zur letzten Minute um sein Leben und das seiner Familie gekämpft“, sagt Böcek. Die Aufnahmen von Überwachungskameras in Krankenhäusern und Taxis gingen um die Welt: eine vierköpfige Familie, die in ihrem Hotel mit Schädlingsbekämpfungsmitteln vergiftet wurde und vergeblich in Kliniken die Rettung suchte. „Sie sind vor unseren Augen in den Tod gegangen“, sagt Böcek.