Prozess in den USA: Ex-Freundin von Sean Combs: Immer wieder misshandelt worden

1 Cassie Ventura, auch bekannt als Cassie, erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund. (Archivbild) Foto: Lionel Cironneau/AP/dpa

Sie steht im Zentrum des Prozesses gegen Rapper Sean „Diddy“ Combs. Vom Zeugenstand erzählt sie von ihrer toxischen Beziehung und den sexuellen Vorlieben Combs’.











Link kopiert



Im weltweit beachteten Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs berichtet die ehemalige Freundin des US-Rappers von schweren Misshandlungen. „Er hat mir auf den Kopf geschlagen, mich umgeworfen, gezerrt, getreten und mir auf den Kopf getreten, wenn ich am Boden lag“, sagte Cassie Ventura vor Gericht in New York über ihre Beziehung zu dem heute 55-Jährigen - während der Aussage brach sie demnach in Tränen aus. Immer wieder habe sie blaue Flecken am ganzen Körper sowie andere Wunden gehabt - so gaben mehrere US-Medien übereinstimmend die Aussage Venturas wieder.