Prozess in Backnang: „Toxisch“ oder kriminell? Prozess wirft Fragen zu Beziehung und Gewalt auf

1 Der Angeklagte soll sein Opfer an den Haaren gepackt und den Kopf der Frau gegen Türen und auf den Boden geschlagen haben. Foto: Frank Rodenhausen

Im Amtsgericht Backnang hat ein erschütternder Prozess begonnen. Die Vorwürfe gegen den Angeklagten wiegen schwer – doch seine Verteidigung hat eine ganz andere Sicht auf die Beziehung.











Ein Mann wird in Handschellen in Saal 1 des Amtsgerichts Backnang geführt. Der 40-jährige Iraker, müder Blick, dunkler Bart, lebt seit rund zehn Jahren in Deutschland. Er ist in Backnang sesshaft geworden, hat dort auch Arbeit gefunden. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, wiegen schwer und sind so umfangreich, dass das Gericht gleich vier separate Anklagen der Staatsanwaltschaft Stuttgart in einem Prozess zusammengefasst hat.