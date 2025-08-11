Prozess hat begonnen: Warum vergiftete Notfallsanitäterin ihre Kollegen?

Vor dem Landgericht Heilbronn hat der Prozess gegen eine angehende Notfallsanitäterin begonnen. Ihr wird versuchter Mord an Kollegen vorgeworfen.
Was hat eine zur Tatzeit 23-jährige Auszubildende zur Notfallsanitäterin dazu bewogen, Kollegen in der DRK-Rettungswache in Vaihingen an der Enz gefährliche Medikamente in ihre Getränke zu mischen? Das herauszufinden, wird Aufgabe eines Prozesses sein, der am Montag vor dem Landgericht Heilbronn begonnen hat und an insgesamt elf Verhandlungstagen bis voraussichtlich Ende Oktober versuchen soll, das Motiv für die Taten zu klären, die deutschlandweit für Aufsehen gesorgt haben. Der Staatsanwalt wirft der heute knapp 25-Jährigen vor, sie habe bewusst den Tod von Kollegen herbeiführen wollen oder dies zumindest billigend in Kauf genommen – aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen, was einem Mordversuch gleichkommt. Die Kollegen seien ahnungslos gewesen, ihr Überleben habe von einem Zufall abgehangen, und die Angeklagte habe auch keinerlei Rettungsversuche unternommen.