Gewitter in Stuttgart erwartet Schlechte Aussichten für Sven Väths Auftritt

Am Donnerstagabend legt Sven Väth am Schlossplatz auf – der Eintritt ist frei. Doch das Wetter will offenbar nicht mitspielen. Eine Kaltfront bringt Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm.