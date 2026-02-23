Im Oktober 2024 war ein Autofahrer in Esslingen-Weil in eine Fußgängergruppe gefahren. Die Mutter und ihre beiden Söhne starben. Am zweiten Prozesstag am Dienstag kommen Zeugen zu Wort.
In der langen Liste mit den beginnenden und laufenden Prozessen vor dem Amtsgericht Esslingen sticht einer heraus. Zwischen Fällen wegen Verkehrsdelikten, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Betrugs steht der Prozess um den tödlichen Verkehrsunfall von Esslingen-Weil, bei dem im Oktober 2024 eine 39-jährige Frau und ihre beiden kleinen Söhne im Alter von drei und sechs Jahren zu Tode kamen. Er wird am Dienstag, 24. Februar, fortgesetzt.