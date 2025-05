Prozess gegen Sean Combs: Töchter verlassen bei Sex-Aussagen den Saal

1 Sean Combs' Töchter D'Lila, Chance und Jessie Combs kamen Hand in Hand zum Gericht in Manhattan. Die detallierten Aussagen konnten sie dann aber kaum ertragen. Foto: imago images/Cover-Images

Die detaillierten Schilderungen eines Sexarbeiters waren zu viel für die drei Töchter von Sean "Diddy" Combs: Sie verließen den Gerichtssaal in Manhattan gleich zweimal, als der Mann von angeblichen Treffen mit dem Rapper und seiner damaligen Freundin berichtete.











Link kopiert



Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs (55) wegen Sexualverbrechen und organisierter Kriminalität wurden am 12. Mai die Eröffnungsplädoyers gehalten und die ersten zwei Zeugen vernommen. Vor allem die Aussagen eines Sexarbeiters hatten es so sehr in sich, dass die drei Töchter des Rappers zwischendurch sogar den Gerichtssaal verließen.