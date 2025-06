Prozess gegen Sean Combs: Hotel-Mitarbeiter: Habe Combs Gewaltvideo für Geld überlassen

1 Diese Gerichtszeichnung zeigt Verteidiger Brian Steel (M) der Rapper Kid Cudi (r) ins Kreuzverhör nimmt, während Sean „Diddy“ Combs (l) zusieht. Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa/Elizabeth Williams

In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs wegen vorgeworfener Sexualstraftaten. Ein Hotel-Mitarbeiter sagt, dass er dem Ex-Rap-Star geholfen habe, Beweise verschwinden zu lassen.











Im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs hat ein früherer Hotel-Mitarbeiter ausgesagt, dass er dem Ex-Rap-Superstar ein Überwachungsvideo mit Gewaltszenen für Geld überlassen habe. Kurz nach dem Vorfall im März 2016 habe sich ein Mitarbeiter von Combs bei ihm gemeldet und gesagt, dass der Rapper das Video haben wolle, sagte Eddy Garcia, der damals in dem Hotel in Los Angeles als Wachmann arbeitete, übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Gericht in New York. Combs habe schließlich 100.000 Dollar dafür bezahlt und er habe eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, sagte Garcia weiter.