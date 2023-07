1 Der Angeklagte war im Februar 2022 vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Foto: STZN

Wie ist ein Mann zum Reichsbürger geworden – und ist diese Ideologie der Grund, warum er im Februar einen Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle über den Haufen fuhr?









Reichsbürger wird man nicht über Nacht. Das hat eine Expertin des Landeskriminalamts am Freitag im Prozess gegen einen Mann aus der Nähe von Lörrach klargemacht. Sie beschrieb, wie sie in der Biografie und in Schriftstücken des Mannes, der sich wegen versuchten Mordes vor dem Oberlandesgericht verantworten muss, Anzeichen fand, ab wann er den Weg einschlug.