Prozess gegen „Querdenken“-Gründer: Polizist spricht als Zeuge über Ballwegs Finanzerfolge

Am dritten Tag wird im Verfahren gegen den „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg zum ersten Mal ausgesprochen, was seinerzeit der Anlass der Ermittlungen gegen den Unternehmer war. Und da geht es ausgerechnet um den Verdacht, der nun überhaupt nicht zur Anklage zugelassen wurde: Geldwäsche. Die Hausbank des heute 49-jährigen IT-Experten meldete damals einen Geldwäscheverdacht. Das, so beschrieb es ein Erster Kriminalhauptkommissar im Zeugenstand, sei ein Vorgang, der automatisch ans Landeskriminalamt gehe – das dann die Staatsanwaltschaft einschalte. Hinzu kamen dann der Verdacht des versuchten Betruges und der Steuerhinterziehung sowie der versuchten Steuerhinterziehung – diese Punkte sind Teil der Anklage in dem seit Anfang Oktober laufenden Prozess.