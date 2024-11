Prozess gegen „Querdenken“-Gründer: Ballweg-Prozess: Zeuge nimmt Beistand mit

1 Michael Ballweg (2. von rechts) mit seinem Verteidigerteam Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Im Verfahren gegen den „Querdenken“-Gründer gibt es eine Neuerung, da eine Zeugin sich angegriffen fühlte.











Link kopiert



Michael Ballweg sitzt mit einem Team von vier Rechtsanwälten im Verfahren gegen ihn wegen versuchten Betrugs und versuchter und vollendeter Steuerhinterziehung. Am Dienstag saß noch ein fünfter im Saal. Der Rechtsanwalt Jens Rabe nahm an der Seite des Zeugen, eines Beamten der Oberfinanzdirektion, Platz. Der Grund: Eine Kollegin vom Finanzamt habe sich in ihrer Befragung „psychisch unter Druck“ und sich persönlich angegriffen gefühlt. Deswegen habe die Behördenleitung ihren Mitarbeitenden angeboten, dass sie fortan bei Ladungen in dem Fall mit Zeugenbeistand aussagen können. Rabe schaltete sich im Laufe der Vernehmung mehrfach ein, etwa, als einer der Verteidiger den Zeugen fragte, ob er sich belastet fühle durch seine Fragen. Als der verneinte, schob der Anwalt nach: „Sie haben sicher eine Fehlerkultur in der Behörde.“ Das ließ Rabe so nicht stehen, denn das sollte wohl heißen, die andere Zeugin habe zu Unrecht gemeldet, dass sie sich unwohl gefühlt habe.