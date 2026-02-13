Prozess gegen Marius Borg Høiby: Wird ihm eine App zum Verhängnis?

Überführt ein App-Kauf Marius Borg Høiby der Lüge? Bislang hatte der Sohn von Mette-Marit behauptet, sich an den Abend einer mutmaßlichen Vergewaltigung nicht erinnern zu können.
Der Strafprozess gegen Mette-Marits (52) Sohn Marius Borg Høiby (29) findet seit zehn Tagen vor Gericht in Oslo statt, noch einen Monat lang wird er sich aller Voraussicht nach ziehen. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen könnte dem 29-Jährigen ausgerechnet der Kauf einer unscheinbaren App zum Verhängnis werden, die er in einem sehr auffälligen Zeitraum erworben haben soll.