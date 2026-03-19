Die Staatsanwälte wollen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin lange hinter Gittern sehen. Die Verteidiger plädieren auf Freispruch von den Vergewaltigungs-Vorwürfen.
Der Gerichtssaal 250 in Oslo ist zum Endspurt des Vergewaltigungs-Prozesses gegen Marius Borg Høiby bis auf den letzten Platz gefüllt. Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin trägt laut der Zeitung „Verdens Gang“ ein schwarzes Hemd und sitzt, wie so oft in den vergangenen Wochen, über den Tisch gelehnt und zeichnet, während seine Verteidiger das Wort haben.