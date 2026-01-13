Prozess gegen Marine Le Pen: Élysée-Palast oder Ende der Karriere?

1 Marine Le Pen trat 2012, 2017 und 2022 bei den französischen Präsidentschaftswahlen an – und würde es gerne noch einmal tun. Foto: AFP/Alain Jocard

Marine Le Pen steht erneut vor Gericht. Über den Erfolg ihrer Partei bei der Präsidentschaftswahl wird das nicht entscheiden, kommentiert Rainer Pörtner.











Für Marine Le Pen geht es in diesen Tagen um das mögliche Ende ihrer politischen Karriere. In einem Berufungsprozess müssen Richter entscheiden, ob die Galionsfigur des Rassemblement National (RN) zu Recht wegen Veruntreuung von EU-Geldern zu einer Haftstrafe und zu einem fünfjährigen Verbot der Kandidatur bei Wahlen verurteilt wurde. Die Beweislage, dass Le Pen Zahlungen der EU rechtswidrig verwendet hat, ist stark. Spannender ist deshalb die Frage, ob Le Pen tatsächlich von der nächsten Präsidentschaftswahl ausgeschlossen bleibt, die voraussichtlich 2027 stattfindet.