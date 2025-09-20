Prozess gegen Leonberger: Richter und Verteidigung einigen sich auf Strafrahmen

Im Prozess um Drogenhandel und Einbrüche gegen einen 34-Jährigen aus Leonberg einigen sich die Prozessbeteiligten auf einen Strafkorridor zwischen fünf und fünfeinhalb Jahren.
Der bis Mitte November terminierte Prozess gegen einen 34-jährigen Leonberger wegen Drogenhandels und Einbruchs könnte früher zu Ende gehen als geplant. Am zweiten Prozesstag einigten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine sogenannte Prozessverständigung. Demnach wurde dem Angeklagten für den Fall eines umfassenden Geständnisses ein Strafrahmen zwischen fünf und fünfeinhalb Jahren in Aussicht gestellt. Ein Geständnis legte der Angeklagte anschließend ab. Zudem wurden zwei Anklagevorwürfe wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Verabredung zu einem Raub eingestellt.