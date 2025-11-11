Das Landgericht verurteilt einen 34-Jährigen aus Leonberg für Taten in Ludwigsburg und Kornwestheim zu fünf Jahren Gefängnis. Es ging im Prozess um weit mehr als Rauschgift.
Schneller als erwartet ist der Prozess gegen einen 34-jährigen Angeklagten wegen Drogenhandels und Einbruchs zu Ende gegangen. Der Leonberger wurde wegen Drogenhandels, schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und versuchter Anstiftung zur Brandstiftung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Mit dem Urteil entsprach die 7. Große Strafkammer den Schlussanträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.