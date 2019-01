Prozess gegen Künzelsauer Pflegeoma Die Angeklagte windet sich

Von Carola Fuchs 14. Januar 2019 - 14:31 Uhr

Am 28. April sichern Polizeibeamte die Spuren in dem Haus, in dem der kleine Junge starb. Foto: dpa

Im Prozess gegen eine 70-Jährige, die im April 2018 einen Siebenjährigen in Künzelsau erwürgt haben soll, hat die Angeklagte die Verantwortung für den Tod des Kindes übernommen. Was sie dazu gebracht, liefert sie bislang nicht – nur Ausflüchte. „Das verstärkt unseren Schmerz“, sagt der Vater des toten Buben.

Heilbronn - Roland Kleinschroth hat genug. „Ich baue der Angeklagten keine Brücke mehr“, sagt der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht Heilbronn. „Wir werden nicht mehr mit uns spielen lassen.“ Denn auch am sechsten Verhandlungstag im Verfahren wegen Totschlags gegen eine 70-Jährige, die am 27. April 2018 in ihrem Haus in Künzelsau einen Siebenjährigen erwürgt haben soll, ist unklar geblieben, was die Angeklagte zu dieser Tat getrieben haben könnte. So hatte ihr das Gericht stundenlange, unbeaufsichtigte Gespräche mit ihrem Sohn ermöglicht, um sie zum Sprechen zu bewegen. Gegenüber dem psychologischen Gutachter hat sie sich nun geäußert. Was sie zu der Tat aber zu sagen hatte, daraus macht Kleinschroth keinen Hehl, überzeugte weder das Gericht – noch die Eltern. „Wir hatten gehofft zu erfahren, was passiert ist“, sagt der Vater des toten Jungen. Aber „diese Erklärung verstärkt unseren Schmerz“.

Zuvor hat der forensische Psychiater Thomas Heinrich berichtet, was ihm die Angeklagte über jenen Apriltag und die Zeit davor berichtet habe. Sie habe den kleinen Jungen regelmäßig betreut, seit er anderthalb Jahre alt gewesen sei. Anfangs habe sie bei ihm zuhause auf das Kind aufgepasst, ab dem dritten, vierten Lebensjahr sei er auch regelmäßig bei ihr daheim zu Gast gewesen; später habe der Kleine gelegentlich auch bei ihr übernachtet – oder sie bei der Familie.

Zusammen schauten sie „Tom und Jerry“

An dem 27. April habe die Mutter das Kind nachmittags vorbeigebracht, er sollte bei ihr schlafen, weil die Eltern ein Konzert besuchen wollten. Der Siebenjährige, der die Angeklagte Oma Elisabeth nannte, habe seine Hausaufgaben gemacht und gespielt, später habe er baden wollen. Sie habe Badewasser eingelassen, aber dann habe er es sich wieder anders überlegt, er habe sich den Schlafanzug angezogen und sie hätten zusammen „Tom und Jerry“ angeschaut. Danach sei er ins Bett gegangen, sie habe ihm Geschichten erzählt, bis er schließlich eingeschlafen sei.

Auch sie habe sich hingelegt, sei aber später wach geworden, weil der Junge „schlecht geatmet“ habe. Sie sei in Panik geraten, habe ihn geschüttelt, er habe noch schlechter geatmet. Schließlich habe sie ihn ins Bad gebracht, in die noch mit Wasser gefüllte Wanne gelegt um ihm „das Gesicht zu beträufeln“. Dabei sei er in die Wanne gerutscht. Sie, die sich immer mehr um andere als um sich selbst gesorgt habe, wollte ihn reanimieren, beteuert sie. Wie der Junge gestorben ist, könne sie sich nicht erklären: „Warum sollte ich ihm etwas tun, ausgerechnet ihm?“ soll die Frau laut Gutachter gesagt haben. Sie habe beteuert, das Kind nur geschüttelt, nicht gewürgt zu haben.

„Die Erklärung ist Schrott“

Der Anwalt der Eltern, die als Nebenkläger auftreten, bezeichnet diese Erklärung schlicht als Schrott. Der Junge war reichlich wasserscheu, „niemals, niemals hätte er nach einem Bad verlangt“, sagt sein Vater. Der Gerichtsmediziner habe eindeutig festgestellt, der Bub sei erwürgt worden, betont der Anwalt Jens Rabe. „Sie sind Krankenschwester. Der Unterschied zwischen reanimieren und würgen ist Ihnen vollkommen klar“, so Rabe. „Bis jetzt habe ich nichts gehört, dass Sie Verantwortung übernehmen für den Tod des Kindes“, sagt der Richter. „Ich übernehme die Verantwortung“, sagt die 70-Jährige daraufhin leise. Sie hauchte es mehr als sie es spricht. Aber eine Erklärung bleibt sie schuldig. Der Prozess wird fortgesetzt.