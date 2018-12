Prozess gegen Kraichtaler Narren Hexen-Opfer spricht über Verletzungen

Von Eberhard Wein 03. Dezember 2018 - 11:15 Uhr

Wem entglitt die junge Frau? Der 33-Jährige auf der Anklagebank, vor ihm Hexenmasken der Gruppe. Foto: kew

Beim Eppinger Nachtumzug haben Narren eine Frau in einen Kessel heißen Wassers getaucht. Ein 33-Jähriger steht nun vor Gericht.

Eppingen - Die Position der – Verteidigung – und damit des Angeklagten – ist glasklar: „Es ist alles sehr bedauerlich, aber mein Mandant ist nicht derjenige gewesen, der diese Folgen verursacht hat“, lässt der heute 33-Jährige Beschuldigte seinen Anwalt sagen. Diese Folgen, dass sind schwere Verbrühungen an den Beinen, die eine 18 Jahre alte Frau beim Nachtumzug in Eppingen (Kreis Karlsruhe) am 3. Februar dieses Jahres erlitt.

Mehr zum Thema

Vermutlich Mitglieder der Narrengruppe Bohbrigga Hexenbroda aus dem zur Nachbarstadt Kraichtal gehörenden Teilort Bahnbrücken (Kreis Karlsruhe) hatten die Frau über einen mit heißem Wasser gefüllten Hexenkessel gehalten. Einem von ihnen, einem heute 33 Jahre alten Versicherungsfachmann, soll die 18-Jährige entglitten sein. Anschließend sei die schwer verletzte Frau am Straßenrand abgelegt worden, während die Hexengruppe weiterzog. Der 33-Jährige muss sich seit Montag vor dem Heilbronner Landgericht dafür verantworten. Der Vorwurf: fahrlässige Körperverletzung.

Die 18-Jährige konnte den Angeklagten am Montag nicht als die „Hexe“ identifizieren, die sie über den Kessel gehalten hatte. Eine „Hexe“ habe sie an der Hüfte gepackt, eine zweite an den Knien. Noch eine weitere habe den Deckel vom Kessel hochgehoben. Sie schilderte im Gericht die Folgen des Narrenunfugs: Noch heute könne sie nicht richtig stehen, sie trage immer noch Stützstrümpfe, sagt die 18-Jährige. Bis zu den Knien sei sie in den mit heißem Wasser gefüllten Hexenkessel getaucht gewesen. Die Gefäße in den Beinen seien geplatzt, die Haut habe sich noch vor Ort abgelöst, mehrere Operationen habe sie über sich ergehen lassen müssen.

Ermittlungen gegen 19 Narren

Das Gericht steht vor einer schwierigen Aufgabe. Trotz intensiver Ermittlungen, die sich gegen alle 19 Mitglieder der Hexengruppe richteten, der Sichtung von Bildmaterial, das Umzugsteilnehmer und Zuschauer einsandten, sowie der Vernehmung zahlreicher Zeugen gelang es den Beamten nicht, zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Das Gericht hat 43 Zeugen geladen, darunter die Ermittler, die Begleiter der jungen Frau, Mitglieder der Bohbrigga Hexenbroda und Zuschauer. Es ist nicht sicher, dass der Prozess, wie geplant, mit dem zweiten Prozesstag am Mittwoch abgeschlossen werden könne.

Die Stadt sagt den Nachtumzug ab

Der Eppinger Nachtumzug mit zuletzt 80 teilnehmenden Gruppen wird in dieser Fasnetsaison nicht stattfinden. Die Stadt hat die Veranstaltung vor sechs Wochen abgesagt.

Die 18-Jährige konnte den Angeklagten am Montag nicht als die „Hexe“ identifizieren, die sie über den Kessel hielt. Eine „Hexe“ habe sie an der Hüfte gepackt, eine zweite an den Knien. Noch eine weitere habe den Deckel vom Kessel hochgehoben.