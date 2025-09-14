Prozess gegen jungen Weissacher: Nervös und geständig – Angeklagter räumt Tötung seines Freundes unumwunden ein

Am Landgericht Stuttgart muss sich ein 24-Jähriger aus Weissach im Tal wegen Totschlags verantworten – bei der Urteilsfindung spielen Drogen und ein Baseballschläger eine Rolle.
Man merkt dem Mann auf der Anklagebank an, dass er sehr nervös ist. Er redet so schnell, dass ihn die Vorsitzende Richterin Monika Lamberti erst einmal auffordern muss, alles etwas langsamer anzugehen. Doch die Nervosität ist verständlich: Der 24-Jährige muss sich vor der 1. Großen Strafkammer wegen Totschlags verantworten – an einem sehr guten Freund. Und die Tat streitet der junge Mann aus Weissach im Tal auch nicht ab, sondern räumt sie über seinen Verteidiger Achim Wizemann unumwunden ein.