In dem Prozess gegen den Inspekteur der Polizei wegen sexueller Nötigung einer Kollegin hat sich die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz viele Fragen, die teilweise auch Vorwürfen gleichkamen, anhören müssen. Am Dienstag war sie die einzige Zeugin, die gehört wurde. In einem Punkt konnte sie Vorwürfe klar entkräften: Dabei ging es um Hinweise, die im Innenministerium eingegangen sein sollen, aber bei der ermittelnden Kripo in Heidelberg nicht angekommen sein sollen. Die Rede war von den Daten von vier weiteren Frauen gewesen.