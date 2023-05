1 Andreas Renner (rechts) und seine Frau im Gespräch mit der Anwältin Ricarda Lang Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Anwalt der Nebenklägerin will Zeugen hören, die von Zwischenfällen in den Jahren 2018 und 2019 berichten können. In dieser Zeit soll der Angeklagte einer Kollegin Nacktbilder geschickt haben. Der Partner der betroffenen Beamtin findet klare Worte.









Wer gehofft hatte, am fünften Tag von geplanten acht Tagen würde Bewegung in die Aufklärung des angeklagten Sachverhalts kommen, wurde am Dienstag enttäuscht. Es ging nicht voran in der Beweisaufnahme im Prozess gegen den Inspekteur der Polizei. Stundenlang wurde die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz befragt zum Werdegang des mutmaßlichen Opfers. Spannend war es dennoch. Das lag unter anderem an einem Beweisantrag der Anwälte der Kommissarin, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt.