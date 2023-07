1 Andreas Renner wird sexuelle Nötigung vorgeworfen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Gerichtsverfahren um mutmaßliche sexuelle Nötigung gegen Andreas Renner steht kurz vor dem Abschluss. Nun erhebt die Nebenklage neue Vorwürfe gegen den Inspekteur der Polizei.









Kurz vor Schluss des Gerichtsprozesses gegen den ranghöchsten Polizisten des Landes, Andreas Renner, hat die Nebenklage dem Inspekteur der Polizei „victing blaming“ vorgeworfen. Unter dem Begriff versteht mano die Vertauschung von Täter- und Opfer-Rolle. Der Angeklagte habe sich durch eine Verkehrung der Rollen verteidigen lassen, heißt es in einer Erklärung, die der Nebenklage-Anwalt, der die Polizistin vertritt, am Freitag am Landgericht unter Journalisten verteilte.