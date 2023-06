1 Der Inspekteur Andreas Renner auf dem Weg in den Gerichtssaal Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Im Verfahren gegen den obersten Polizisten im Land geht es auf die Zielgerade: Kommende Woche sollen die Plädoyers gehalten werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am voraussichtlich letzten Tag der Beweisaufnahme im Prozess gegen den Inspekteur der Polizei kommt die Frau zu Wort, die ihm sexuelle Nötigung vorgeworfen hat. Das Gericht lässt Sprachnachrichten abspielen, die sie nach dem Abend, an dem es laut Anklage zu dem Übergriff gekommen sein soll, an ihren Ex-Freund schickte. Unter Tränen berichtet sie von dem Abend, macht sich selbst Vorwürfe und beteuert, dass sie kein weitergehendes Interesse am 16 Jahre älteren höchsten Beamten im Land habe.