1 Die Landespolizeipräsidentin schildert, wie sie von den Vorfällen erfuhr. Foto: dpa/Bernd Weißbrod (Archiv)

Die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz beschreibt die Frau, die den Inspekteur anzeigte, als „wahrnehmbar schockiert“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was ist in den Tagen zwischen dem abendlichen und nächtlichen Umtrunk im Innenministerium und der Einleitung eines Verfahrens gegen den ranghöchsten Polizisten im Land geschehen? Das hat am Dienstag die bislang prominenteste Zeugin in dem Prozess gegen den Inspekteur der Polizei, Andreas Renner, berichtet. Sie hatte an dem Abend an einer Sektrunde teilgenommen und einige Tage später von den Vorwürfen einer jungen Kommissarin gegen deren höchsten Vorgesetzten erfahren.