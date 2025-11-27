Hollywood-Star Kevin Spacey muss sich im Oktober 2026 vor dem High Court in London drei Zivilklagen wegen angeblicher sexueller Übergriffe stellen. Drei Männer werfen ihm Taten zwischen 2000 und 2013 vor. Der 66-Jährige bestreitet alle Vorwürfe.

Kevin Spacey (66) muss sich 2026 erneut vor Gericht verantworten. Drei Männer haben am High Court in London Zivilklagen gegen den Hollywood-Star eingereicht und werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Ein provisorischer Verhandlungstermin für den 12. Oktober 2026 wurde von der Richterin angesetzt. Die Vorwürfe reichen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 2000 und 2013 ereignet haben, wie die BBC berichtet. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter am renommierten Old Vic Theatre in London - eine Position, die in zwei der drei Fälle eine Rolle spielt.

Einer der Kläger hat auf sein Recht auf Anonymität verzichtet: Ruari Cannon trat 2013 in Tennessee Williams' Stück "Sweet Bird of Youth" am Old Vic auf. Er behauptet, Spacey habe ihn bei einer Party nach der Premierenfeier begrapscht. Cannon verklagt neben Spacey auch das Old Vic Theatre selbst. Er nahm 2024 an der Channel-4-Dokumentation "Spacey Unmasked" teil. Spacey selbst sagt zur Anschuldigung, sie sei "lächerlich und habe nie stattgefunden".

Kevin Spacey weist die Vorwürfe zurück

Die beiden anderen Kläger, die nur unter den Pseudonymen LNP und GHI bekannt sind, haben ebenfalls schwere Vorwürfe erhoben. LNP behauptet, Spacey habe ihn zwischen 2000 und 2005 etwa zwölfmal "absichtlich angefasst". GHI gibt an, er habe Spacey durch einen Workshop am Old Vic kennengelernt und habe durch einen Übergriff im Jahr 2008 "psychiatrische Schäden und finanzielle Verluste" erlitten.

Ob die drei Fälle in einem gemeinsamen Prozess oder in drei aufeinanderfolgenden Verfahren verhandelt werden, ist noch nicht entschieden. Die Richterin setzte einen dreiwöchigen Zeitraum für die Verhandlungen an, berichtet Sky News. Elizabeth-Anne Gumbel KC, die alle drei Kläger vertritt, argumentierte in schriftlichen Stellungnahmen, dass eine gemeinsame Verhandlung verhindern würde, dass Spacey und Zeugen mehrfach aussagen müssen. William McCormick KC, Spaceys Anwalt, sprach sich jedoch dafür aus, zumindest den Fall von LNP separat vor dem County Court zu verhandeln.

Der Oscarpreisträger hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Zwei der Klagen hat er formal bestritten, bei der dritten - die erst im September eingereicht wurde - steht seine Verteidigungsschrift noch aus.

Oscarpreisträger gab Fehlverhalten zu

Im Jahr 2023 wurde Spacey bereits in einem Strafprozess von neun Sexualstraftaten freigesprochen. Der Schauspieler hat zuvor zugegeben, sich manchmal "schlecht benommen" und "übergriffig" verhalten zu haben. Spacey fügte jedoch hinzu, er würde das Wort "begrapschen" nicht verwenden, um seine Handlungen zu beschreiben.