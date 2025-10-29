Prozess gegen Christina Block: Warum das Familiedrama mehr ist als nur ein einfacher Kriminalfall

Die Erbin der Block-Steakhaus-Kette steht vor Gericht, weil sie die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder beauftragt haben soll. In seinem Podcast begleitet Michael Maske den Prozess.
Prominente Namen, die Beteiligung eines israelischen Sicherheitsdienstes und die Frage nach Schuld und Wahrheit: Der Prozess um den Sorgerechtsstreit und die Entführung der beiden jüngsten Kinder der Unternehmerin Christina Block, Tochter des Steakhaus-Königs Eugen Block, erfährt bundesweite Aufmerksamkeit. Einer, der den Fall intensiv begleitet, ist Michael Maske. Mit seinem Podcast „Der Fall Block – ein echter Krimi“ gelingt es ihm, Woche für Woche neue Perspektiven auf die Ereignisse in der Silvesternacht 2023/24 zu eröffnen. Wir sprechen über seine Recherchen, seine Eindrücke aus dem Gerichtssaal – und über die Schattenseiten eines Prozesses, der immer wieder überrascht.