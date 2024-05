1 Höcke wird vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet zu haben. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess gegen Björn Höcke am Dienstag eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt werden soll. Thüringens AfD-Chef beklagt dabei fehlende Neutralität.











In seinem letzten Wort im Prozess vor dem Landgericht Halle hat der AfD-Politiker Björn Höcke Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft gerichtet. „Mein Eindruck ist, dass sie heute die Binde der Justitia nicht auf ihren Augen hatten, Herr Staatsanwalt“, sagte Höcke am Dienstag. „Sie haben nicht nach entlastenden Momenten gesucht.“ Zudem verwies der Politiker mehrfach darauf, dass er die Meinungsfreiheit in Deutschland als eingeschränkt sieht. Der Richter ermahnte Höcke, er solle sich zur Sache äußern und keine Wahlkampfrede halten.