1 Der Mann soll seine Bekannte aus Wut mit 135 Messerstichen getötet haben. (Archivfoto) Foto: Thomas Banneyer/dpa

Wie von Sinnen sticht ein Mann auf seine Bekannte ein, als sie in der Badewanne sitzt. Der Richter spricht von einem Gewaltexzess.











Link kopiert



Bonn - 135 Mal hat er auf sein Opfer eingestochen: Das Bonner Landgericht hat einen Angeklagten wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte der 30-Jährige am Neujahrstag in seiner Siegburger Wohnung eine Frau in einem Gewaltexzess getötet. Grund laut Gericht: Er war wütend, dass sie nicht gehen wollte.