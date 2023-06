1 Am 4. Mai wurde eine 25-Jährige erstochen – sie hatte die falsche Identität ihres Mannes auffliegen lassen, mit der dieser sich Asyl erschleichen wollte. ( Foto: SDMG/ Kohls

Kollegen schildern die 25 Jahre alte Frau als lebensfroh und freundlich – sie wurde am letzten Tag einer Corona-Quarantäne erstochen. Vor dem Landgericht geht der Prozess gegen ihren Partner weiter.









Backnang/Stuttgart - Sie wollte in Deutschland ein freies Leben führen, eine Familie gründen und ihr eigenes Geld verdienen – doch alles kam anders. Am 4. Mai dieses Jahres verblutete eine 25-Jährige in Backnang nach fünf Messerstichen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ist am Montag vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess gegen den 29-Jährigen weitergegangen, der bereits gestanden hat, sie getötet zu haben.