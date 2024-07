Prozess endet mit Urteil: Bewährungsstrafe für Bönnigheimer Brandstifterin

1 Flammen schlagen bei dem Brand in Bönnigheim aus den Fenstern. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer

Das Landgericht Heilbronn verurteilt eine 67-jährige Frau im zweiten Anlauf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und erachtet die Frau als schuldfähig.











Am Ende seiner Urteilsbegründung richtete der Vorsitzende Richter Thomas Berkner klare Worte an die Anklagte: „Wir meinen es verdammt ernst, und mein Geduldsfaden ist sehr eng gestrickt“, sagte er in Richtung der 67-jährigen Frau, die die 3. Große Strafkammer kurz zuvor wegen schwerer Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt hatte. Die Richter stellten der Frau nicht nur einen Bewährungshelfer für vier Jahre zur Seite, sondern legten ihr auch noch auf, ihre psychiatrische Behandlung fortzusetzen, ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen und dies durch einen Medikamentenspiegel regelmäßig überprüfen zu lassen.