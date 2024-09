Prozess: Drei Tote am Hochrhein - 19-jähriger Täter muss in Klinik

Drei Tote am Hochrhein - 19-jähriger Täter muss in Klinik

1 Im Prozess gegen einen 19-Jährigen ist das Urteil gefallen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Im Frühjahr sterben drei Mitglieder einer Familie bei einer Messerattacke. Die Gewalttat erschüttert eine kleine Gemeinde im äußersten Süden Deutschland. Nun fällt das Urteil gegen den Täter.











Link kopiert



Waldshut-Tiengen - Nach der Messerattacke mit drei Toten in Hohentengen am Hochrhein wird der Täter dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der 19-Jährige handelte zur Tatzeit Ende März wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldhaft, urteilte die Große Jugendkammer des Landgerichts in Waldshut-Tiengen.