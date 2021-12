Inzidenz über der 500er-Marke Auch in Stuttgart droht eine Ausgangssperre für Ungeimpfte

Stuttgart holt bei der Inzidenz auf. Am Donnerstag erreichte der Wert 520,1 Fälle und liegt damit erstmals über der wichtigen 500er-Marke. Sollte das so bleiben, droht Ungeimpften auch in der Landeshauptstadt eine nächtliche Ausgangssperre.