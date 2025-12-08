Landgericht in Heilbronn: Notfallsanitäterin bleibt in Untersuchungshaft

Die Auszubildende zur Notfallsanitäterin soll Kollegen Medikamente in Getränke gemischt haben. Obwohl der Prozess neu aufgerollt wird, sitzt sie weiter in U-Haft. Das ist der Grund.
Seit dem 30. Januar dieses Jahres sitzt eine mittlerweile 25-jährige ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin in Untersuchungshaft – und dort wird sie auch vorerst bleiben. Der jungen Frau wird vorgeworfen, Kollegen heimlich verschreibungspflichtige Medikamente in Getränke gemischt zu haben, was bei diesen zu teilweise erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen bis hin zur akuten Lebensgefahr führte. Die Staatsanwaltschaft wertet das Vorgehen als versuchten Mord.