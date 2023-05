Prozess am Tübinger Landgericht

1 Die Angeklagte soll ihrem Mann Insulin gespritzt haben. Foto: imago/Panthermedia

Zwei Polizistinnen müssen sich vor dem Landgericht Tübingen wegen versuchten Mordes verantworten.









Tübingen - Das Mordkomplott wurde mit etlichen Smileys versehen. Manchmal gleich drei hintereinander. „Ich will ihn aus unserem Leben haben, die Kids wollen auch nicht mehr“, schreibt die 40-jährige Mutter zweier Kinder auf Whatsapp an ihre zwei Jahre ältere Freundin. „Ich werde ihn sofort los, mir gefällt die Insulinlösung“, chattet sie weiter. Gemeinsam schmieden die beiden über Monate hinweg einen Plan, wie der Ehemann der 40-Jährigen in der Reutlinger Wohnung umgebracht werden soll.