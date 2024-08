Prozess am Stuttgarter Landgericht: Angeklagter handelte mit Drogen, um sein Ego aufzupolieren

Prozess am Stuttgarter Landgericht

1 Der Angeklagte soll ihm großen Stil mit Marihuana und zudem mit Kokain gehandelt haben. Foto: New Africa/stock.adobe

Champagner-Runden in der Disco – ein 23-Jähriger aus Sindelfingen hat vor dem Landgericht Stuttgart gestanden, mit Geld aus Drogenverkäufen einen Lebensstil zu finanzieren, für den ihn andere bewundern sollen.











Es war eine Lebensbeichte, die ein 23-jähriger Sindelfinger am zweiten Tag im Prozess wegen Drogenhandels vor der 17. Großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart abgelegt hat. Allerdings ließ die Vorsitzende Richterin Jasmin Neher-Klein erkennen, dass sie den Ausführungen des Angeklagten nicht im vollen Umfang Glauben schenkt. Zudem las sie ihm gehörig die Leviten, da der Angeklagte vor wenigen Tagen in der Untersuchungshaft einen Justizvollzugsbeamten bestochen haben soll, um an die Kontaktdaten zweier weiblicher Bediensteter zu kommen. „Da stehen wir ein Stück weit fassungslos da“, meinte die Richterin.