Die Staatsanwaltschaft hat für den Hauptangeklagten in einem Prozess gegen EC-Karten-Betrüger am Landgericht Stuttgart auf eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren plädiert.
Nach gut zweimonatiger Prozessdauer und acht Verhandlungstagen biegt der Prozess um die neue Masche mit den betrügerischen Bankmitarbeitern am Landgericht Stuttgart auf die Zielgerade ein. Am vorletzten Verhandlungstag forderte der Oberstaatsanwalt Peter Holzwarth in seinem Schlussplädoyer für den 28-jährigen Hauptangeklagten eine Haftstrafe von sechs Jahren. Sein 21-jähriger Mitangeklagter soll für vier Jahre und zwei Monate hinter Gitter, für den dritten, 20 Jahre alten Angeklagten, forderte der Anklagevertreter eine zweijährige Bewährungsstrafe. Die Verteidiger hielten Strafen von drei Jahren für den 28-Jährigen, drei Jahre und elf Monate für den 21-Jährigen und Erziehungsmaßregeln beziehungsweise richterliche Weisungen für den 20-Jährigen für angemessen.