Ein Sushimeister soll Menschen aus Nicht-EU-Ländern in seinen Betrieben mit falschen Papieren beschäftigt haben. Wie lebten diese ohne Mindestlohn? Ein Ex-Mitarbeiter sagt aus.
Man hört ihn kaum, im größten Saal des Stuttgarter Landgerichts, den kleinen, schmalen Mann. In Handschellen wird er in den Saal geführt, weil er wegen eines anderen Falles in Haft sitzt. Nun nimmt er auf dem Zeugenstuhl Platz. Auf Georgisch, fast flüsternd, aber ruhig und bestimmt berichtet er, wie er in mehreren Sushi- und Chinalokalen des Angeklagten arbeitete, der wegen Schleuserei und Unterschreitung des Mindestlohns angeklagt ist.