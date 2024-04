1 Die beiden Opfer waren zur Tatzeit noch keine zwölf Jahre alt. Foto: Annette Riedl/dpa

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 72-jährigen Mann begonnen. Er soll sich an seinem Enkel und seiner Enkelin vergangen haben.











Link kopiert



Der Prozess vor der 3. Großen Strafkammer am Landgericht Stuttgart gegen einen 72-jährigen Mann, dem die Staatsanwaltschaft achtfachen schweren sexuellen Missbrauch seiner beiden Enkelkinder vorwirft, hat am ersten Tag vorwiegend hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Bereits nach der Anklageverlesung wurde die Sitzung für Gespräche zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigung wegen einer Prozessverständigung unterbrochen, am Nachmittag wurde dann ein Ergebnis bekannt gegeben: Für den Fall eines Geständnisses wurde dem Angeklagten ein Strafrahmen zwischen einem Jahr und neun Monaten und zwei Jahren und drei Monaten in Aussicht gestellt. Zudem zahlt er im Wege des Täter-Opfer-Ausgleichs an die beiden Enkel mindestens 12 000 Euro.