Prozess am Landgericht Stuttgart: Geständnis nach tödlichen Schüssen auf Asperger Parkplatz

Prozess am Landgericht Stuttgart

1 Ermittler stellen im Mai Beweise auf dem Parkplatz in Asperg sicher. Foto: Archiv/dpa/Bernd Weißbrod

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einen 18-Jährigen im Mai in Asperg hat der mutmaßliche Täter sein Schweigen gebrochen.











Nach den tödlichen Schüssen auf einem Parkplatz in Asperg (Kreis Ludwigsburg) hat ein 21-Jähriger die Tat vor Gericht gestanden und erstmals auch Details zur verhängnisvollen Auseinandersetzung im vergangenen April eingeräumt. „Ich möchte die Verantwortung für mein Verhalten übernehmen“, sagte er am Dienstag vor dem Landgericht in Stuttgart. Es sei durch nichts zu entschuldigen. Den insgesamt drei angeklagten jungen Männern wird unter anderem Totschlag vorgeworfen.