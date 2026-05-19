Prozess am Landgericht Rottweil: Nach tödlichem Flugzeugunfall – Pilot strebt Freispruch an

Nach dem tödlichen Flugzeugunfall auf einem Segelflugplatz kämpft ein verurteilter Pilot vor einem neuen Gericht um seinen Freispruch.
Ein wegen fahrlässiger Tötung von zwei Menschen verurteilter Pilot wehrt sich in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Rottweil gegen seine Verurteilung. Fast vier Jahre nach dem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem Segelflugplatz Klippeneck (Kreis Tuttlingen) strebt der Angeklagte nach Angaben seines Verteidigers einen Freispruch an. Auch die Staatsanwaltschaft legte Berufung gegen das Urteil ein. Sie strebt eine höhere Strafe an.