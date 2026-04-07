Am Landgericht Stuttgart läuft ein Prozess wegen versuchter räuberischer Erpressung gegen sechs junge Männer. Sie sollen in Schorndorf einen 21-Jährigen schwer misshandelt haben.
Der junge Mann mit dem schwarzen Vollbart und dem weißen Hemd blickt sich unsicher im größten Sitzungssaal des Landgerichts Stuttgart um. Ein Dolmetscher neben ihm nimmt ab und zu ein kurzes Gespräch mit ihm auf – vielleicht, um dem 21-Jährigen ein wenig die Nervosität zu nehmen. Denn kurz darauf wird er den Richtern der 4. Großen Strafkammer von den schlimmsten 20 Minuten seines Lebens berichten, nicht nur einmal fällt dabei der Satz: „Ich habe Todesangst gehabt.“