Prozess am Landgericht Stuttgart: Opa gesteht Missbrauch seiner Enkelin in mehr als 100 Fällen

Der 73 Jahre alte Angeklagte legte zum Prozessauftakt ein umfassendes Geständnis ab.

Der Mann aus dem Rems-Murr-Kreis muss sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen mehr als 100 Sexualstraftaten verantworten.











Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts sieht mit seinem grauen Vollbart wie ein Opa aus dem Bilderbuch aus. Doch es gibt an ihm auch eine dunkle Seite, wie ein Prozess vor dem Landgericht Stuttgart nunmehr offenbart hat: Die Staatsanwaltschaft hat den 73-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis wegen 133 Sexualstraftaten an seiner heute 15-jährigen Enkelin zwischen 2019 und 2023 angeklagt. Es geht um sexuellen Missbrauch in 104 Fällen, Herstellen von kinderpornografischen Schriften in 26 Fällen und dreifachen schweren sexuellen Missbrauch. Er soll das Mädchen an intimen Stellen berührt und Foto- und Filmaufnahmen gemacht haben.