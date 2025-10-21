Wegen schweren Kindesmissbrauchs hat das Landgericht Zwickau einen 40-jährigen zu Haft verurteilt. Der vorbestrafte Angeklagte hat seine Tochter vergewaltigt und geschwängert.
Wegen schweren Kindesmissbrauchs hat das Landgericht im sächsischen Zwickau einen 40-Jährigen zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es mit seinem Urteil vom Dienstag als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Angeklagte seine eigene Tochter über zwei Jahre hinweg immer wieder vergewaltigt hatte, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Mädchen, das zu Beginn der Taten zwölf Jahre alt war, wurde schwanger.