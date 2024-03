Prozess am Landgericht: Nach Angriff in Nürtingen: Feixen auf der Anklagebank

Nach Angriff in Nürtingen: Feixen auf der Anklagebank

Prozess am Landgericht

1 Am Mittwoch hat der Prozess gegen die fünf Angeklagten begonnen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im Juni 2022 wurde in Nürtingen ein Mann brutal überfallen. Dass die mutmaßlichen Täter mit ernsthaften Konsequenzen rechnen müssen, ist aber noch dem ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht zweifelhaft.











Seit Mittwoch müssen sich fünf junge Männer aus dem Raum Nürtingen wegen schweren gemeinschaftlichen Raubs und gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendkammer des Landgerichts Stuttgart verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, Mitte Juni 2022 einen Mann in Nürtingen am späten Abend verletzt und ausgeraubt zu haben. Dabei soll dem Opfer auch eine Pistole in den Mund gehalten worden sein. Neben 800 Euro soll dem Opfer ein Smartphone geraubt worden sein.