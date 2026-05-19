Prozess am Landgericht Ellwangen: Nachbarn mit Hammer angegriffen – Streit landet vor Gericht

Verkleidet und unter Drogen soll ein Mann seinem Nachbarn aufgelauert und mit einem Hammer attackiert haben. Was steckt hinter dem eskalierten Streit?
Ein 47-Jähriger soll versucht haben, einen Nachbarn mit einem Hammer zu erschlagen. Nun steht er unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Ellwangen. Der Angeklagte ließ am ersten Verhandlungstag offen, ob er sich zu dem Vorfall äußern wird. Er willigte ein, dass ihn ein Sachverständiger bis zur Fortsetzung des Verfahrens Anfang Juni untersucht.