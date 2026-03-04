Prozess am Landgericht: 48-jähriger Fellbacher soll mehrere Jahre schwunghaft mit Kokain gehandelt haben

Ein 48-Jähriger aus Fellbach muss sich wegen 61 Taten des Kokainhandels vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Er soll dadurch einen gewaltigen Gewinn erwirtschaftet haben.
Nur eine knappe halbe Stunde hat der Auftakt eines Prozesses gegen einen 48-jährigen Mann aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gedauert, dem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen schwunghaften Handel mit Kokain über mehrere Jahre vorwirft. Nach der Verlesung der Anklage und der Abklärung einiger Formalien wurde der Prozess wieder unterbrochen, fortgesetzt werden soll er am 19. März.