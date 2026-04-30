Prozess am Amtsgericht Waiblingen: Flucht ins Gleisbett – wie aus Schwarzfahren ein Verbrechen wurde

Ein fehlendes Ticket, ein Sprung ins Gleisbett – und plötzlich steht ein Verbrechen im Raum. Ein Fall aus dem Remstal zeigt, wie schnell eine Kontrolle außer Kontrolle geraten kann.
Ein Sprung ins Gleisbett, ein kurzer Moment der Eskalation – und plötzlich steht mehr im Raum als ein fehlendes Ticket. Am Amtsgericht Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Fall verhandelt worden, der beispielhaft zeigt, wie schnell aus einer alltäglichen Kontrolle ein juristischer Drahtseilakt werden kann. Letztlich ging es nicht mehr nur um das Fahren ohne Fahrschein, sondern um den Vorwurf eines Verbrechens. Angeklagt war eine räuberische Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.