Prozess am Amtsgericht Waiblingen: Flucht ins Gleisbett – wie aus Schwarzfahren ein Verbrechen wurde

Ein fehlendes Ticket, ein Sprung ins Gleisbett – und plötzlich steht ein Verbrechen im Raum. Ein Fall aus dem Remstal zeigt, wie schnell eine Kontrolle außer Kontrolle geraten kann.

Ein Sprung ins Gleisbett, ein kurzer Moment der Eskalation – und plötzlich steht mehr im Raum als ein fehlendes Ticket. Am Amtsgericht Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist ein Fall verhandelt worden, der beispielhaft zeigt, wie schnell aus einer alltäglichen Kontrolle ein juristischer Drahtseilakt werden kann. Letztlich ging es nicht mehr nur um das Fahren ohne Fahrschein, sondern um den Vorwurf eines Verbrechens. Angeklagt war eine räuberische Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Der Angeklagte: ein 28-Jähriger aus Fellbach. Der Vorwurf: Am Abend des 26. September 2024 soll er in der S-Bahn der Linie 2 zwischen Fellbach und Schorndorf ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Als eine Kontrolleurin ihn überprüfte, ignorierte er sie, telefonierte – und stieg schließlich am Bahnhof in Kernen-Rommelshausen aus. Doch damit begann die eigentliche Geschichte erst. Anstatt die Situation zu klären, verlagerte sie sich vom Zug auf den Bahnsteig – und nahm dort eine Dynamik an, die schließlich das Gericht beschäftigen sollte.

Flucht ins Gleisbett: Dramatische Szenen am Bahnhof Rommelshausen

Was dann folgte, schildern die Beteiligten unterschiedlich. Fest steht: Vier Kontrolleure und zwei Sicherheitskräfte verließen ebenfalls den Zug und folgten dem Mann. Die Bundespolizei wurde alarmiert. Der Angeklagte versuchte zu fliehen – zunächst über ein Geländer, dann ins Gleisbett. Ein Kontrolleur wurde dabei mitgerissen. Für einen Moment spielte sich die Situation dort ab, wo normalerweise Züge mit hoher Geschwindigkeit einfahren – ein Ort, der keinen Raum für Auseinandersetzungen lässt. Während der Kontrolleur zurück auf den Bahnsteig kletterte, flüchtete der junge Mann auf die andere Seite.

Der Angeklagte soll einen Kontrolleur bei seinem Fluchtversuch am Bahnhof in Rommelshausen mit ins Gleisbett gezogen haben. Foto: Chris Lederer

Ein 53-jähriger Kontrolleur beschreibt schon die Szene zuvor als angespannt, den Angeklagten als provokativ. Er habe jede Kooperation verweigert und die Rechtmäßigkeit der Kontrolle infrage gestellt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bestätigt diese Darstellung. Auch eine Bundespolizistin, die später eintraf, schildert den Mann als leicht aggressiv und keineswegs verängstigt.

„Ich wollte nur Abstand“: Angeklagter schildert Eskalation anders

Der Angeklagte selbst zeichnet ein anderes Bild. Er habe sich bedrängt gefühlt, sagt er. Acht Personen um ihn herum, laute Stimmen, Druck. „Ich wollte nur Abstand“, erklärt er vor Gericht, „ich hatte Angst“. Aus seiner Sicht sei die Situation unnötig eskaliert – ausgelöst durch das Verhalten der Kontrolleure. Seine Darstellung: kein Angriff, sondern ein Versuch, sich einer als bedrohlich empfundenen Lage zu entziehen.

Bemerkenswert: Nachdem er das Gleisbett überquert hatte, alarmierte er per Notruf selbst die Polizei – allerdings mit dem Vorwurf, man habe ihn angegriffen und versucht, ihm das Handy zu entwenden. Eine Darstellung, die vor Gericht keine Bestätigung fand. Im Gegenteil: Sämtliche Zeugen widersprachen dieser Version deutlich.

Wegen 60 Euro: Räuberische Erpressung vor Gericht

Im Zentrum des Verfahrens stand eine entscheidende Frage: Ging es dem Angeklagten darum, sich den sogenannten „erhöhten Beförderungspreis“ von 60 Euro zu ersparen – und setzte er dafür Gewalt ein? In diesem Fall wäre der Tatbestand der räuberischen Erpressung erfüllt, ein Verbrechen mit erheblichen Konsequenzen.

Die Staatsanwältin bejahte dies auch nach der Beweisaufnahme klar. Der Mann habe sich nicht nur der Kontrolle entzogen, sondern aktiv Gewalt eingesetzt, um zu fliehen. Besonders schwer wiege der Moment im Gleisbett – eine Situation, in der jederzeit ein Zug hätte einfahren können.

Verteidigung: Kein Vorsatz bei Flucht vor Kontrolle

Die Verteidigung hielt dagegen: Es fehle am Vorsatz. Der Angeklagte habe nicht gezielt gehandelt, um die Zahlung zu vermeiden. Zudem sei die Forderung über 60 Euro während der Kontrolle gar nicht konkret thematisiert worden. Der Mann habe sich nicht versteckt, sondern sei in Sichtweite geblieben – und habe selbst die Polizei gerufen. All das spreche gegen die Annahme eines geplanten Vorgehens.

Für den Verteidiger bleibt daher nur ein minderschwerer Fall der Körperverletzung.

Das Urteil: klare Worte des Gerichts

Das Schöffengericht folgte dieser Argumentation nicht. Der Vorsitzende Richter Florian Bollacher schloss sich der Staatsanwaltschaft an. Der Angeklagte habe die Eskalation selbst ausgelöst. Und: Mit acht Vorstrafen wegen diverser, nicht einschlägiger Delikte im Rücken sei eine reine Geldstrafe nicht mehr ausreichend.

„Sie hätten die Angelegenheit in weniger als fünf Minuten lösen können.“ Florian Bollacher, Richter

Das Urteil: sechs Monate Haft auf Bewährung, ausgesetzt auf drei Jahre. Dazu kommen 60 Stunden gemeinnützige Arbeit. Die Botschaft des Gerichts ist deutlich: „Sie hätten die Angelegenheit in weniger als fünf Minuten lösen können“, so der Richter. Stattdessen habe sich die Situation unnötig und gefährlich hochgeschaukelt.

Der Fall zeigt, wie schmal der Grat ist. Aus einer Ordnungswidrigkeit kann binnen Sekunden ein schweres Delikt werden – mit drastischen Folgen. Juristisch ist die Lage klar: Wer Gewalt einsetzt, um sich einer Kontrolle zu entziehen, riskiert deutlich mehr als ein Bußgeld. Gerade in Zeiten, in denen über den Umgang mit Schwarzfahren neu diskutiert wird, erhält der Fall zusätzliche Brisanz.

Entkriminalisierung von Schwarzfahrern?

Rechtslage

In Deutschland gilt das Schwarzfahren weiterhin als Straftat nach Paragraf 265a des Strafgesetzbuches. Es kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden. Im April 2026 hat der Bundestag Anträge zur Entkriminalisierung abgelehnt, die eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit vorsahen. Damit bleibt die bisherige Praxis bestehen: Wer ohne Fahrschein fährt, begeht eine Straftat – auch wenn in vielen Fällen zunächst Geldstrafen verhängt werden. Die politische Diskussion ist damit jedoch nicht beendet. Stimmen aus Regierung und Opposition halten eine Reform weiterhin für möglich.

Argumente

Befürworter der Entkriminalisierung, darunter die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), argumentieren, dass Strafverfahren wegen Schwarzfahrens erhebliche Ressourcen bei Polizei und Justiz binden. Zudem treffe die Strafverfolgung häufig Menschen mit geringem Einkommen, die sich Tickets nicht leisten können und durch Geldstrafen oder Ersatzfreiheitsstrafen weiter belastet werden. Gegner warnen hingegen vor einem Signal der Straflosigkeit. Sie befürchten steigende Einnahmeverluste im Nahverkehr und langfristig höhere Ticketpreise für zahlende Fahrgäste. Einigkeit besteht hingegen in einem Punkt: Sobald Gewalt angewendet wird – wie im Fall von Rommelshausen –, greifen unabhängig von der Grundsatzdebatte deutlich schärfere Strafnormen.