Protestwoche: Bauernpräsident: Wollen keine Rechte auf unseren Demos haben

1 "Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben": Bauernpräsident Joachim Rukwied. Foto: Martin Schutt/dpa

Ab morgen will der Bauernverband bundesweit gegen die Agrarpolitik der Ampel demonstrieren. Die Sorge vor einer Unterwanderung von extremen Gruppen ist groß. Der Bauernpräsident positioniert sich deutlich.











Link kopiert



Berlin - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat bekräftigt, dass sich die Landwirte bei den Protesten in der kommenden Woche nicht vereinnahmen lassen sollen. "Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben", sagte Rukwied der "Bild am Sonntag". "Wir sind Demokraten, und da findet ein politischer Wechsel - wenn, dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt."